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رسائل رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى من قمة المناخ cop27.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أكدت نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى، أن هناك علاقات صداقة تجمع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهى علاقات تاريخية.

 

وأضافت  بيلوسى خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم الجمعة على هامش مشاركتها فى فعاليات cop27، أن مصر تلعب دورا مهما فى أمن المنطقة اذا فهى دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية .

 

 

 

قمة cop27 تحتوى على نقاشات إيجابية ومشاركة واسعة وسعيدة بتواجدى فيها

 

حرصنا على التواجد هنا لأننا مهتمون بمكافحة التغيرات المناخية 

 

أشكر الرئيس السيسى والحكومة المصرية على استضافتنا فى قمة المناخ بشرم الشيخ

 

مصر تلعب دورا مهما فى أمن المنطقة وتجمعنا بها صداقة تاريخية وهى دولة مهمة للولايات المتحدة

 

علينا أن نصغى لمن تأثروا أكثر من غيرهم بأزمات التغيرات المناخية

 

الكونجرس مرر قبل شهرين قانونا تاريخيا إضافة إلى تخصيص أموال لمكافحة أزمة المناخ

 

نتحمل مسؤولية الحفاظ على كائنات الله كما نعرف أن علينا مسؤولية تجاه أطفالنا

 

ما يزال أمامنا الكثير لتحقيقه لكن ما حققناه أمر غير مسبوق

 

تخصيص 60 مليار دولار لتنويع المجال الاقتصادى وزيادة الإدماج

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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