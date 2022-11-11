شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة للمصريين فى النمسا للتضامن مع الرئيس السيسي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم أبناء الجالية المصرية فى النمسا، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر ضد مخططات الجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار في البلاد.

وأقيمت المظاهرة أمام مقر السفارة المصرية في فيينا بمشاركة عدد كبير من أبناء الجالية، وحمل المتظاهرون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي على أنغام الأغاني الوطنية.

ورفض المتظاهرون التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي المصري أو المساس بسيادة مصر واستقلال القضاء .



تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي



تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي



تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي