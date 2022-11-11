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مظاهرة للمصريين فى النمسا للتضامن مع الرئيس السيسي.. صور

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القاهرة - سامية سيد - نظم أبناء الجالية المصرية فى النمسا، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر ضد مخططات الجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار في البلاد.

وأقيمت المظاهرة أمام مقر السفارة المصرية في فيينا بمشاركة عدد كبير من أبناء الجالية، وحمل المتظاهرون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي على أنغام الأغاني الوطنية.

ورفض المتظاهرون التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي المصري أو المساس بسيادة مصر واستقلال القضاء .

تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي (2)
تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي

 

تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي (3)
تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي

 

تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي (4)
تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي

 

تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي (1)
تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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