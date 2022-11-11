شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي لـ"جو بايدين": أطلقنا استراتيجية لحقوق الإنسان والحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان فى مصر، وكذلك مبادرة الحوار الوطني فى أبريل من هذا العام، بالإضافة إلى لجنة العفو الرئاسى لمتابعة كل القضايا والقوائم التى يتم تحديدها يتم التوقيع والتصديق عليها.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش مشاركة الأخير فى قمة المناخ بشرم الشيخ.