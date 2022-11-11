شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: العلاقات المصرية الأمريكية تعتمد على التفاهم المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات المصرية الأمريكية تعتمد على التفاهم المشترك فى كل الموضوعات التى تخص القضايا الخاصة بالمنطقة، كما أن التوجه فيها كان توجها واحدا، متابعا: "فيه موضوع دايما خاص حقوق الإنسان.. ودائما ما يكون لدينا فى مصر مقاربة شاملة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدين: "احنا حريصين على هذا الموضوع وتطوير إنفسنا".