السيسي لـ "بايدن": علاقة مصر بأمريكا استراتيجية ولم تتغير منذ 40 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أطلقت استراتيجية حقوق الإنسان ومبادرة للحوار الوطني.

وأكد خلال نظيره الأمريكي جو بايدن، لدى وصوله مطار شرم الشيخ، على هامش قمة المناخ، اليوم، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي لم تتغير منذ 40 عاما.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأمور في مصر تسير بشكل جيد.

ووصل منذ قليل؛ الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ كوب 27.

وتعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر، هي الأولى له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي كلمة خلال فعاليات قمة المناخ المقامة بمدينة شرم الشيخ.