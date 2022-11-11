أخبار مصر

الرئيس السيسي لجو بايدن: الأمور في مصر تسير بشكل جيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، نظيره الأمريكي جو بايدن، لدى وصوله مطار شرم الشيخ، على هامش مشاركته في قمة المناخ.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء، إن الأمور في مصر تسير بشكل جيد.

ووصل منذ قليل؛ الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ كوب 27.

وتعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر، هي الأولى له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي كلمة خلال فعاليات قمة المناخ المقامة بمدينة شرم الشيخ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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