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حار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت - بيان بالدرجات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود غدا طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة قليلا على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم، أنه يوجد أمطار بنسبة 40% على الوجه البحري، و40% بالسواحل الشمالية والغربية ووسط سيناء، وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأشارت الهيئة أنه لا توجد فرص سقوط أمطار على القاهرة وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا، على النحو التالي:

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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