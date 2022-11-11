مصطفى بكري: بحثتُ عن المظاهرات والحشود بالشوارع ولم أجدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنَّه مرَّ في الشوارع بعد أداء صلاة الجمعة، بحثًا عن المظاهرات والحشود التي بُشر بها، إلا أنه لم يجد أحدًا، ولا شيء عن أي مناوشات.

وأضاف في تغريدة له على "تويتر": قلت بعد قليل ستخرج علينا الأفاعي والحيات من بلاد الغرب وستكشف عن مؤامرة خطف المتظاهرين واعتقالهم في زنزانه، فلم يحدث.. قلت ربما تتحرك خلاياهم النائمة، لكنها دخلت الجحور.. أنا مشفق عليهم والله، مساكين لم يعرفوا الشعب المصري رغم أكثر من ٩٠ عامًا على تنظيمهم الإخواني، كانت في يدهم السلطة ولكنهم فشلوا ووحدوا الشعب كله ضدهم فسقطوا وأسقطوا، يعرفون أن الشعب المصري لا يمكن أن يفرط في أمنه واستقراره بعد الفوضى التي عمت بعد أحداث ٢٥ يناير.

وتابع: ومع ذلك قالوا إن الحشود ستسقط النظام وبدأوا يستعدون لتشكيل مجلس رئاسي إخواني، أقسموا بشرف أسيادهم بأن الثورة ستنطلق، وإذا بهم يصفعهم الشعب على قفاهم مجددًا، مصر لن تسقط والمصريون شعب عظيم يعرف من الوطني ومن الخائن ومن الصادق ومن العميل.

واستطرد: لا يستطيع أحد أن يضحك عليه مجددًا، أمَّا الذين وقفوا على الحياد ينتظرون، أمَّا الشامتون الحالمون، فهؤلاء ليسوا منَّا ولسنا منهم.. هذه معركة وطن الحياد فيها خيانة.