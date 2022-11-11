مركز الإنذار المبكر يعلن توقعات طقس الـ 3 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلن مركز الإنذار المبكر بمخاطر الطقس، التابع لهيئة الأرصاد الجوية توقعاته بشأن طقس غدًا السبت، إذ تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري إلى 25 والصغرى 18 والأحد 26 و17 والاثنين 24 و16.

وأوضح في بيان له، اليوم، أن درجة الحرارة العظمى على شمال الصعيد، تبلغ غدًا السبت، 26 والصغرى 14، والأحد 27 و15 والاثنين 26 و14.

وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، السبت: 29 و20 والأحد: 29 و20 والاثنين: 28 و20.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أنه توجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة على (حلايب -شلاتين-مرسى علم) قد تكون رعدية أحيانا.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على أماكن متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وأشارت إلى أنه يسود اليوم الجمعة طقس خريفى معتدل ومستقر على أغلب الأنحاء.