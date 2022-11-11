الأمن العام: ضبط 60 قطعة سلاح وتنفيذ 52 ألف حكم قضائي في المحافظات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 60 سلاحا ناريا، و153 قضية مخدرات، وتنفيذ 51 ألفا و893 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 59 متهما بحوزتهم 60 سلاحا ناريا، شملوا 12 بندقية آلية، و16 بندقية خرطوش، وطبنجة، و31 فرد محلي الصنع، و282 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزن متنوعة و124 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت الحملة في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 51 ألفا و893 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 164 حكم جنايات، و16 ألفا و670 حكم حبس جزئي، و3383 حكم حبس مستأنف، و24 ألفا و721 حكم غرامات و6955 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 153 قضية مخدرات، ضموا 165 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 7 كيلو جرامات من مخدر البانجو، و18.9 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و5.2 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و430 جراما من مخدر الهيدرو، و100 جرام من مخدر الإستروكس، و367 جراما من مخدر البودر، و1.1 كيلو جرام من مخدر الشابو، و253 جراما من مخدر الآيس، و10 جرامات من مخدر الأفيون و2162 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 19 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 10 متهمين، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 195 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 19 ألفا و687 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 حالات منهم.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.