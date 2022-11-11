يستخدم خامات رديئة.. ضبط مصنع لتصنيع الأسلاك الكهربائية في البساتين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مصنع لتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات رديئة بالبساتين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط مسئول عن مصنع أسلاك كهربائية، كائن بدائرة قسم شرطة البساتين؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص، وقيامه بتصنيع أسلاك الكهرباء، مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المصنع المشار إليه على 15000 متر أسلاك كهربائية، و150 كيلو سلك نحاس شعر، و375 كيلو كسر بلاستيك، جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية، مُستخدماً خامات رديئة، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.