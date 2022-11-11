بالصور.. الداخلية تستقبل رجال الشرطة الحاصلين على ميداليات ببطولة العالم لكمال الأجسام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبلت وزارة الداخلية رجال الشرطة الحاصلين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية ببطولة العالم لكمال الأجسام.

فقد شارك عدد من ممثلي اتحاد الشرطة الرياضي في بعثة المنتخب القومي ببطولة العالم لكمال الأجسام والتي أُقيمت فعالياتها بدولة أسبانيا خلال الفترة من 1/11/2022 حتى 16/11/2022 وبمشاركة 4500 لاعب يمثلون 80 دولة.

وحصل كلٍ من العميد أحمد سامي أحمد السيد " مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة لإتحاد الشرطة الرياضي" على المركز الأول في بطولات الكلاسيك فيزيك أساتذة "الميدالية الذهبية" - الكلاسيك فيزيك رجال "الميدالية الذهبية" – "الميدالية الذهبية" للقب بطل أبطال العالم في فئته.

كما حصل أمين شرطة محمد عبدالمحسن حسن نوفل) على المركز الثالث والميدالية البرونزية في كمال الأجسام للأساتذة، وموظف مدني السيد السيد محمود السيد على المركز الثاني والميدالية الفضية في كمال الأجسام للأساتذة، وجميعهم ممثلي نادي اتحاد الشرطة الرياضي.

واستقبل وفد من وزارة الداخلية أبطالها من رجال الشرطة ، حال عودتهم للبلاد، حيث نقلوا لهم تهنئة وزير الداخلية وتمنيات لهم بدوام التفوق لتعلوا بجهودهم وإنجازاتهم راية البلاد دوماً في شتى المحافل الرياضية وليكونوا على عهدهم خير حفظة للأمن وخير ممثلين لرسالته السامية.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تكريم وتقدير جهود أبنائها لحصولهم على المراكز الأولى خلال المشاركة في البطولات.