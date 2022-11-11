شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنفى غلق المساجد ومنع المصلين من أداء صلاة الجمعة أو أي فرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، ما يتداوله البعض من غلق المساجد فى وجه المصلين، سواء لأداء صلاة الجمعة، أو أى فرض من الصلوات الخمس، مؤكدًا أن أئمة المساجد أدوا صلاة الجمعة اليوم وسط إقبال من المصلين بشكل طبيعى، ولم يتم منع الصلاة فى أى مسجد بجميع المحافظات.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التحية لأئمة المساجد على جهودهم، قائلاً: "تحية كبيرة وعظيمة لأئمة الأوقاف الذين يثبتون دائما أنهم رجال عظام على درب الوطنية وعلى قدر التحدى والوعى بمعنى الوطن وحق الوطن".

وأدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان ""الدين والوطن والإنسانية معا.. بناء لا هدم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق ضمن مبادرة "حق الوطن"، التى أطلقتها الوزارة فى جميع مساجد مصر، بدءًا من الجمعة الماضية ولمدة شهر كامل.

وافتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 18 مسجدًا، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد توسعة وتطويرًا، ومسجدان صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 343 مسجدًا، منها 275 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و68 مسجدًا صيانة.