شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الخير تتساقط على المسجد الحرام.. والدفاع المدنى يدعو للحذر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساقطت أمطار متوسطة على مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد.

كما تساقطت تلك الأمطار الرعدية، على أجزاء من مناطق المدينة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والحدود الشمالية في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

هذا ودعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأمطار في المنطقة.