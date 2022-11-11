شكرا لقرائتكم خبر عن صفحات الجماعة الإرهابية تحذف فيديوهاتها المفبركة عن المظاهرات بعد كشف أكاذيبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذفت جماعة الإخوان الإرهابية، الفيديوهات المفبركة التي تم الترويج لها على منصات التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية حول خروج مظاهرات في شوارع مصر بمختلف المحافظات، وذلك بعدما كشف تضليلهم وأكاذيبهم ومحاولات خداع الشعب المصرى.

وتبث جماعة الإخوان الإرهابية وعناصر وبعض الهاربين خارج البلاد، دعوات التحريض والتخريب لتحقيق أهدافهم لهدم الدولة المصرية وزعزعة الأمن والاستقرار الذى ينعم به المصريين، لكن كل محاولات تنتهى بالفشل في كل مرة بسبب وعى المواطن الذى لا ينخدع بأكاذيبهم وادعاءاتهم، ويثبت دائمًا حرصه وخوفه على وطنه من دعوات الهدم والتخريب.



حذف الفيديوهات المفبركة

حاولت عناصر الجماعة الإرهابية ولجانها الإلكترونية منذ مساء الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة، خداع المصريين بفيديوهات لمظاهرات قديمة، زاعمين أنها مسيرات ليلية خرجت في بعض المناطق مثل حى الوراق، لكن هدوء الشوارع والميادين كان أبلغ رد على إدعاءاتهم ومزاعمهم التي أنهت مساعيهم بالفشل التام.

وفى المقابل، واجه المصريون مزاعم وأكاذيب الإخوان بإطلاق هاشتاج يؤكد فشلهم باسم "محدش نزل"، للتأكيد على وقوف المصريين بجانب وطنهم وإدراته وعدم انجرارهم وراء دعوات الهدم والتخريب.