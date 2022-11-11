شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإسكان: تسليم 19 ألف وحدة بمشروع سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها إعلان وزارة الإسكان عن تسليم 19344 وحدة بمشروع سكن لكل المصريين بمدينة العبور الجديدة قريبا.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..لن تصل القاهرة.. خرائط الأمطار وفرصها خلال الـ72 ساعة المقبلةكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة حتى الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.





"البنية التحتية الإفريقية": الحضور الدولى فى شرم الشيخ الأكبر بتاريخ قمم المناخأكدت الدكتورة أمانى أبو زيد مفوض الطاقة والبنية التحتية فى الاتحاد الأفريقى أن حجم الحضور الدولى الكبير فى قمة المناخ بشرم الشيخ هو الأكبر فى تاريخ قمم المناخ .





العاصفة "نيكول" تجتاح جورجيا الأمريكية.. وتحذيرات من فيضانات مفاجئةاجتاحت العاصفة الاستوائية "نيكول" ولاية "جورجيا" الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، بعدما أثارت الفوضى يوم أمس في ولاية فلوريدا، أثناء مرورها بها كإعصار قبل أن تنخفض قوتها إلى عاصفة استوائية.





ملكة أسبانيا تزور جناح المحيطات بـcop27.. وتثمن حرص مصر على حماية السواحلشهد جناح المحيطات بقمة المناخ المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ، زيارة ملكة أسبانيا صوفيا، حيث أعربت عن إعجابها وتقديرها لجناح المحيطات بقمة المناخ، موضحة أن الاهتمام لأول مرة بإنشاء جناح البحار والمحيطات بقمة المناخ يعكس اهتمام وحرص الدول على حماية السواحل والشواطئ البحرية من التغيرات المناخية.





رئيس البرازيل يتجه لشرم الشيخ الاثنين للمشاركة فى cop27أكد رئيس البرازيل المنتخب، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه سيتوجه إلى مصر يوم الاثنين للمشاركة في مؤتمر المناخ COP27، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، حيث يخطط للقاء قادة دوليين.





صحيفة إسبانية: كوب 27 فرصة جديدة لمنطقة الأمازون والحفاظ على رئة الأرضتمثل منطقة الأمازون " رئة الكوكب" محور اهتمام قادة أمريكا اللاتينية خلال مؤتمر المناخ "cop27" المنعقد في مدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر .





خلال يوم الطاقة.. أجواء صباحية مشرقة بمنطقة فعاليات قمة المناخ فى شرم الشيخشهد محيط انعقاد قمة المناخ حالة من الأجواء الصباحية المشرقة، وتوافد المشاركين من دول العالم فى الكوب 27، مرتدين الأزياء التقليدية لبلادهم، والمشاركة فى الجلسات، مع التقاط الصور التذكارية أمام البوابات وداخل القاعات والممرات .





اعرف التحويلات المرورية بعد غلق ميدان سفنكس لإجراء أعمال تطوير لمدة شهرحدد إدارة المرور، مجموعة من التحويلات المروررية بعد غلق كلى ميدان سفنكس بمنطقة المهندسين فى الاتجاه المؤدى لشارع أحمد عرابى لربط جسم كوبرى 15 مايو، حيث يستغرق الإغلاق شهرا كاملا، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات منعا للزحام.





بلومبرج: رسالة بايدن فى شرم الشيخ "يمكنكم الثقة بأمريكا الآن"قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الرئيس جو بايدن يصل الجمعة للمشاركة فى قمة المناخ المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ برسالة لآلاف من الوفود التى طالما زادت تشككا من الوعود الأمريكية بالعمل المناخى، وستكون رسالة بايدن، "يمكنكم الثقة بنا الآن".





تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق المحور المركزى كليا لإنشاء المونوريلنشرت إدارة المرور، الرسم التوضيحى لموقع غلق كلى بطريق المحور المركزى "محور 26 يوليو" الموازى (أمام سلفر مول ) بالاتجاه القادم من ميدان أنور السادات اتجاه ميدان سيتى سكيب اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، وحتى انتهاء الأعمال، ضمن الأعمال التجهيزية لتسليم موقع محطة مونوريل (سيتى سكيب)، مع إجراء تحويلات مرورية، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.





الإسكان: تسليم 19344 وحدة بمشروع سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة قريبًاتفقد مسؤلو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المشروعات الجارية بقطاعات الإسكان والمرافق والطرق بمدن العبور الجديدة، وبدر، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، والسادات، وذلك في إطار مواصلة الجولات التفقدية لمسئولي الوزارة بالمشروعات؛ لدفع معدلات التنفيذ وتذليل أية عقبات.





ختام فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك "العقبة 7"اختتمت فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك ( العقبة - 7 ) والذى نفذته عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية والأردنية بميادين التدريب القتالى بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر والذى يأتى ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.





وزيرة مغربية: الفترة القادمة ستشهد عددا من المشاريع البيئية مع مصرأكدت الدكتورة ليلى بنعلى وزيرة الانتقال الطاقى والتنمية المستدامة بالمغرب، أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المشاريع البيئية مع وزارة البيئة المصرية ولمدة سنتين فى ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أمس لتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.





الصحة: فحص 400 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف عن فيروس سىأعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 400 ألف 200 طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سي" لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان، وذلك منذ انطلاق المبادرة يوم 15 أكتوبر الجاري.





انخفاض الحرارة اليوم وأمطار رعدية بحلايب ومرسى علم والصغرى بالقاهرة 17تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.





الاتفاق مع "البنك الإسلامى" لتمويل 5 بعثات تجارية للترويج للمنتجات المصريةقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه تم الاتفاق على قيام البنك الإسلامي للتنمية بتمويل بعثات ترويجية لعدد من الدول الأفريقية بالتعاون مع التمثيل التجاري ووحدة المشروعات التنموية بالوزارة وذلك في القطاعات ذات الأولوية للمصدرين المصريين بحيث يقتصر التمويل على الأنشطة الترويجية والتسويقية للبعثة، مشيدًا بالتعاون القائم بين الوزارة والمؤسسة في تنفيذ خطة العمل السنوية لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في مصر.





الإحصاء: 1.3 مليار دولار صادرات مصرية لأمريكا خلال 6 شهور بنسبة نمو 13.2%أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13%.





ماذا يخبئ الصدام الخامس بين الفراعنة وبلجيكا؟يلتقى منتخب مصر، بقيادة المدير الفنى البرتغالى روى فيتوريا، بنظيره بلجيكا فى لقاء وديًا يجمعهما قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، ضمن استعدادات منتخب بلجيكا قبل انطلاق منافسات المونديال، أما منتخب مصر فيخوض اللقاء استمرارًا للاستعدادات القوية لخوض منافسات تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار.





محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 14 نوفمبر استعدادا لمواجهة بلجيكا ودياينضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى لمعسكر منتخب مصر فى الكويت يوم 14 نوفمبر الجارى، استعدادا للمباراة الودية المرتقبة أمام بلجيكا يوم 18 من نفس الشهر.





كريستيانو رونالدو رابع لاعب فى التاريخ يشارك بـ 5 نهائيات لكأس العالمأصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وقائد منتخب البرتغال، رابع لاعب في التاريخ يلعب في 5 نسخ من كأس العالم، بعد أن اختير رسميا في قائمة منتخب بلاده.





جوائز كأس العالم 2022.. البطل يحصل على 42 مليون دولار والوصيف 30كشفت تقارير صحفية عن المبالغ التي سيتم توزيعها كجوائز بطولة كأس العالم 2022 التي تسضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.





السنغال تستهدف استدعاء ماني لقائمة المونديال رغم الإصابة.. وغضب فى البايرنكشفت تقارير صحفية ألمانية، عن وجود أزمة بين المنتخب السنغالي وبايرن ميونخ الألماني، حيث يرغب أسود التيرانجا اصطحاب النجم الأول لهم في كأس العالم 2022 بقطر.





مواعيد مباريات اليوم.. دورتموند ضد جلادباخ وطرابزون في مهمة جديدة بالدوري التركيتقام اليوم الجمعة 11-11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة بوروسيا دورتموند وجلادباخ في الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الألماني، ولقاء أنقره جوجو وطرابزون سبور فى الدورى التركي.





بايدن يصل شرم الشيخ اليوم برسالة "يمكنكم الثقة بنا الآن".. البيت الأبيض: الرئيس الأمريكى يتحدث عن التزامه الشخصى تجاه المناخ وتخصيص مئات المليارات لمعالجة الأزمة.. ويلتقى الرئيس السيسي لمناقشة القضايا الثنائيةيصل الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى مدينة شرم الشيخ اليوم، الجمعة، للمشاركة فى قمة المناخ العالمية COP27 التى تستضيفها مصر هذا العام. وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الرئيس بايدن يصل إلى مدينة شرم الشيخ برسالة لآلاف من الوفود التى طالما زادت تشككا من الوعود الأمريكية بالعمل المناخى، وستكون رسالة بايدن، "يمكنكم الثقة بنا الآن".





سفراء أوروبا يدعمون COP27.. سفير الاتحاد الأوروبى يحذر من بطء تنفيذ التوصيات.. سفير فرنسا: قمة شرم الشيخ فرصة لدعم الدول الأكثر تأثرا بتغيرات المناخ.. سفير بلغاريا: مصر تقود أفريقيا.. وتوصيات بإعادة تدوير الورقبالتزامن مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ cop27 والمنعقد فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، نشر عددًا من سفراء الاتحاد الأوروبى مقاطع فيديو توعوية على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بهم، وعلى حساب الاتحاد الأوروبى بموقع " تويتر" حملت هاشتاج فريق أوروبا متحدين من أجل حماية المناخ، تحدثوا فيه عن أهمية مواجهة التغيير المناخى، من أجل مستقبل مشترك، وطرقهم فى التعامل مع الأزمة العالمية.





التعليم تبدأ اختيار المعلمين المرشحين لتولى مناصب مدراء مدارس.. ترشيح 7 مدرسين من كل إدارة.. السن من 35 حتى 45 عاما.. ويشترط بقاؤه على رأس العمل مدة 5 سنوات.. الوزارة: المبادرة تستهدف 1000 معلم بالمرحلة الأولىبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراءات تنفيذ مبادرة القيادة السياسية، بشأن تولي الشباب قيادة المدارس "مدراء للمدارس"، موضحة أن المرحلة الأولى منها بدأت بـ"1000 معلم بعد حصولهم على دبلومة استراتيجية، مشيرة إلى أنه يتم اختيار العناصر الشبابية من المعلمين ليتلقوا برنامجًا تدريبيًا متميزًا ليصبحوا قيادات لها دور مهم فى ما تقوم به الوزارة من تطوير.