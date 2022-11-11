شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكرم أصحاب المشروعات الخضراء الذكية المتميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد مبادرة غير مسبوقة كونها إحدى المبادرات الوطنية التى تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ إنطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

تصريحات المحافظ جاءت خلال فاعلية تكريم أصحاب المشروعات الفائزة والمتميزة ضمن مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالجيزة، بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ ومقرر اللجنة التنفيذية، واللواء علاء بدران السكرتير العام، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة، الذين أشرفوا على تقييم المشروعات المشاركة من المحافظة بالمبادرة التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ 2022م.

وأضاف اللواء أحمد راشد، على أن الدولة المصرية حققت على مدار السنوات القليلة الماضية إنجازات ملحوظة على مستوى دعم الشباب ومشروعاتهم.

وأشار إلى أن المحافظة تدعم تحويل الأفكار البسيطة والمميزة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع مؤكدًا الحرص على التطبيق العملى للمشروعات المقدمة بالمبادرة لدعم أهداف الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، موجهاً الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وشركاء المجتمع والجهات المعنية بضرورة التكاتف من أجل تنفيذ مشروعات المبادرة على أرض الواقع مما يسهم فى تنمية المجتمع.

وأثنى المحافظ، على جهود اللجنة التنفيذية، والتى بدأت منذ صدور قرار رئاسة الوزراء 2738 لسـنة 2022 بشـأن الإطار التنظيمى للمبادرة التى أشرفت عليها وزارة التخطيط، حيث قامت اللجنة بالإعلان عن المبادرة وفئات المشروعات المندرجة تحتها، مروراً بالمتابعة المستمرة لأصحاب المشروعات المقدمة ومناقشتهم لاختيار المشروعات المستوفية للشروط ورفعها وتسجيلها على المنصة المخصصة لذلك، انتهاءا بالتقييم ثم الإعلان عن المشروعات الفائزة.

وشهدت الفاعلية تكريم أصحاب مشروعات المركز الثانى والثالث من الفئات الستة للمبادرة وهم محمود عبد الغنى محمود عن مشروع منتجات يدوية من المخلفات الزراعية والجريد وأشجار النخيل، ورحاب مصطفى محمد عن مشروع مبادرة عيشيها صح أنتى قدها، وسلمى مصطفى أحمد عن مشروع إعادة تدوير المخلفات، ونيفين محمود بدر عن مشروع كيوا، ومحمد محمود محمود عن مشروع التنمية الزراعية الرقمية المستدامة، وهايدى حسن الجندى (فئة الشركات الناشئة)، وثريا رأفت يوسف عن مشروع تخضيرالصحراء وزارعة مليون شجرة، وفاطمة أيمن حسن عن مشروع المرأة والتنمية المستدامة.

كما شهدت الفاعلية تكريم أصحاب المشروعات المتميزة للأطفال المبدعين بمدارس الجيزة وهم "الطالب أنس أحمد عبد النبى بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة 25 يناير الرسمية لغات عن مشروع روبوت الفحم الحيوي، والطالبة مروة سليمان مصطفى بمدرسة الشهيد أسامة أحمد محمد الثانوية عن مشروع الكيمياء الخضراء، والطالب أحمد محمد أحمد بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية عن مشروع روبوت عن الرى وتوفير المياه، وأحمد محمد الصاوى بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية عن مشروع البصمة الكربونية لوسائل النقل والمواصلات.

وكرم محافظ الجيزة، رعاة المبادرة والمشروعات الفائزة بالمحافظة وهم النائبة صبورة محمد عضو مجلس النواب، والدكتورة أمال إسماعيل عثمان مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة، والدكتورة أسماء أحمد عبد الحكيم عضو المجلس القومى للمرأة.

كما كرم المحافظ، أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة وهم المهندس وجدى عبد الجواد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ماجدة محمود عبد الجليل مقرر المجلس القومى للمرأة بالجيزة، وحسام أمين أحمد ممثل وزارة البيئة، والدكتورة دينا محمد يسرى ممثل وزارة التخطيط، والدكتورة نجلاء فتحى عبد الظاهر مدير ادارة شئون البيئة بمحافظة الجيزة، وأميرة أحمد داود وسها أحمد دسوقى من العاملين بالديوان العام.