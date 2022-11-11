شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة أسبانيا تزور جناح المحيطات بـcop27.. وتثمن حرص مصر على حماية السواحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جناح المحيطات بقمة المناخ المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ، زيارة ملكة أسبانيا صوفيا، حيث أعربت عن إعجابها وتقديرها لجناح المحيطات بقمة المناخ، موضحة أن الاهتمام لأول مرة بإنشاء جناح البحار والمحيطات بقمة المناخ يعكس اهتمام وحرص الدول على حماية السواحل والشواطئ البحرية من التغيرات المناخية.

وأوضح الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد خلال استقباله ملكة أسبانيا، إلى أن الكائنات البحرية والشعاب المرجانية مهددة بالتأثر بسبب التغيرات المناخية، كذلك السواحل المصرية مهددة بارتفاع منسوبها، لذا تأتى أهمية إنشاء تجمع قطاع المحيطات بقمة المناخ بشرم الشيخ حاليا لأول مرة فى فى قمة المناخ رقم 27 بمشاركة أكبر المؤسسات البحثية العلمية بالعالم ومنها المعهد القومى لعلوم البحار يهدف إلى وضع تصورات ومشروعات لحماية البيئة البحرية على المستوى العالمى.

كان المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور عمرو زكريا حمودة وقع مذكرة تفاهم مع معهد أوشن X المسؤل عن صناعة الأفلام التسجيلية لعلوم البحار لصالح "ناشيونال جيوجرافيك" على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ.