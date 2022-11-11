شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: كوب 27 فرصة جديدة لمنطقة الأمازون والحفاظ على رئة الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل منطقة الأمازون " رئة الكوكب" محور اهتمام قادة أمريكا اللاتينية خلال مؤتمر المناخ "cop27" المنعقد في مدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر .

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن كوب 27 يعتبر فرصة جديدة لمنطقة الأمازون والحفاظ على رئة الأرض، حيث اقتراح من رئيس كولومبيا ، جوستافو بيترو ، لإنشاء صندوق لهذا النظام البيئي، داخل تحالف امازون.

وأشارت الصحيفة، إلى إن إنهاء إزالة الغابات المهمة بحلول 2030 وخاصة منطقة الأمازون تعتبر من أهم النقاط التي يتم مناقشتها في مؤتمر المناخ كوب 27، وتُظهر البيانات المأخوذة من هذه الهيئة العلمية أن "18٪ من غابات الأمازون قد تم تحويلها إلى استخدامات أخرى وأن 17٪ إضافية قد تدهورت."

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن كوب 27 تعتبر فرصة جديدة لدى الامازون لمحاولة انقاذها، حيث أن فقدان غابات الأمازون المطيرة يعني عدم القدرة على تلبية الهدف الذي حددته اتفاقية باريس للحد من درجة الحرارة العالمية إلى 1 ، 5 درجات مئوية.

وقال للحضور في إطار حدث مفتوح للجمهور "مر عام على الوعود التي تم التوقيع عليها في جلاسكو ووصل فقط ما بين 4٪ و 10٪ من المساعدات التي تم التعهد بها في الجانب الفني والمالي".

وتم تقديم التقرير حول حالة هذا النظام البيئي بعد يوم واحد من إعلان رئيس كولومبيا ، جوستافو بيترو ، عن إنشاء صندوق لحمايته ، حيث ستقدم الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية مساهمة قدرها 200 مليون دولار في العشرين سنة القادمة ، من خلال تحالف أمازون حيث ستحصل على الدعم الأولي من فنزويلا والبرازيل.