شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف التحويلات المرورية بعد غلق ميدان سفنكس لإجراء أعمال تطوير لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد إدارة المرور، مجموعة من التحويلات المروررية بعد غلق كلى ميدان سفنكس بمنطقة المهندسين فى الاتجاه المؤدى لشارع أحمد عرابى لربط جسم كوبرى 15 مايو، حيث يستغرق الإغلاق شهرا كاملا، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات منعا للزحام.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين بنطاق محافظة الجيزة، (ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل)، مما يستلزم غلقا كليا بميدان سفينكس تحديداً الاتجاه المؤدى إلى شارع أحمد عرابى لربط جسم كوبرى 15 مايو الحالى بالتوسعة الجديدة، وذلك (لمدة شهر) حتى صباح السبت 10 ديسمبر المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

وفى سبيل ذلك أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات الآتية:

- حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية وترغب باستكمال السير فى اتجاه شارع أحمد عرابى تستكمل السير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحى لكوبرى 15 مايو باتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى 15 مايو، ثم العودة لشارع 26 يوليو وصولاً حتى شارع أحمد عرابى.

- حركة المركبات القادمة من شارع النيل وترغب بالسير بشارع كورنيش النيل باتجاه ميدان الجلاء تسير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحى لكوبرى 15 مايو باتجاه فتحة الدوران "المستحدثة" الكائنة أسفر كوبرى 15 مايو، ثم الدوران والعودة لشارع 26 يوليو وصولاً حتى شارع كورنيش النيل.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.