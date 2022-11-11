شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: رسالة بايدن فى شرم الشيخ "يمكنكم الثقة بأمريكا الآن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الرئيس جو بايدن يصل الجمعة للمشاركة فى قمة المناخ المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ برسالة لآلاف من الوفود التى طالما زادت تشككا من الوعود الأمريكية بالعمل المناخى، وستكون رسالة بايدن، "يمكنكم الثقة بنا الآن".

وسيكون لدى بايدن، وفقا للوكالة، أدلة جديدة تدعم تلك المزاعم، على الرغم من أن نتائج الانتخابات النصفية ستعيد الجمهوريين على الأرجح إلى موقع المسئولية فى مجلس النواب. فقانون خفض التضخم الذى تم سنه مؤخرا يكرس مليارات الدولارات للطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة والحد من الكربون، مما يدفع الولايات المتحدة خطوة فى الوفاء بتعهدها بموجب اتفاق باريس لتقليص انبعاثات الغازات الدفئية النصف بحلول نهاية العقد. ولأن مزايا القانون تمس كل ولاية، بما فيها الولايات شديدة الولاء للجمهوريين، فإن حتى المتشكيين فى المناخ داخل الكونجرس سيجدون صعوبة فى التراجع عنه.

ووفقا للمبعوث الأمريكى للمناخ، فإن الأمر رسالة مصداقية للوايات المتحدة، وأوضح كيرى القانون هو بالفعل يرد على الرد على نقاط الهجوم الشائعة من الدول الأخرى بشأن وعود أمريكا الكبرى التى لا يتم الوفاء بها. كما أن القانون الذى يشمل إنفاقا هائلا يمنح بايدن دفعة سياسية كبرى، وساعد فى تحفيز الناخبين الديمقراطيين وأحبط التوقعات بتحقيق مكاسب جمهورية هائلة.

ومع ذلك، تقول بلومبرج، فهو لا يفعل شيئا فيما يتعلق بحل المشكل الشائكة الخاصة بفشل الحكومة الأمريكية فى تقديم أكثر من جزء صغير من التمويل المناخىا لذى طالما وُعد بع للدول النامية للمساعدة فى تبنى الطاقة الخضراء والتكيف مع ظواهر الطقس من العواصف الشديدة وموجات الحرارة الحارقة والجفاف الشديد، والتى تفاقمت جميعا بسبب تغير المناخ.