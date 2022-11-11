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وقفة للمصريين أمام الأمم المتحدة بنيويورك السبت والأحد لدعم الدولة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كشفت جاكلين سعد أحد المصريين بالخارج، تفاصيل مظاهرة المصريين بالخارج أمام الأمم المتحدة بنيويورك لدعم الدولة المصرية، قائلة: "إحنا واقفين وهنقف تاني يومى السبت والأحد لغاية ما الدنيا كلها تسمع صوتنا، يعني 3 أيام كمان".

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "سي بي سي"، مع الإعلامي جابر القرموطي: "كلنا واقفين مع بعض لأننا بندعم قضاء مصر، ومش هنسمح لأي تدخل أجنبي يتدخل في قضاء مصر، علاء عبد الفتاح محكوم عليه جنائي، مش سياسي".

 

وتابعت: "حوالي 25 أو 30 شخصا في الوقفة، والعدد سيزيد لأننا كلنا بندعم بلدنا، علاء كان بيحرض على قتل أولاد الجيش والشرطة". 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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