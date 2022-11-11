شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى شرم الشيخ الدولي يحصل على اعتراف من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيرمين عاشور المدير الفني لمشروع المستشفيات الخضراء بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة بذلت مجهودا كبيرا للتوجه لريادة التحول الأخضر في مصر، موضحة أن مستشفى "شرم الشيخ الدولي" أول مستشفى أخضر صديق للبيئة في مصر.

وأوضحت خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "سي بي سي"، مع الإعلامي جابر القرموطي، أن المستشفى حاصلة على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء، مردفة: "تحولت إلى الأخضر من خلال المواصفات والمعايير وبعض المشروعات التي تم تطبيقها في المستشفى".

وتابعت: "أنشأنا محطات طاقة شمسية، وبعض الإجراءات لتقليل الطاقة، وفي مجال المياه إعادة استخدامها بمحطة تنقية المياه وخزانات لتجميع الهدر من محطة تنقية المياه، وتم زراعة نباتات وأشجار مقاومة للمياه، وتم استبدال المحرقة بجهاز للفرم لتحويل المخلفات الخطرة لمخلفات غير خطرة.