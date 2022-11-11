شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال الرئيس السيسى لـ نانسي بيلوسى يعكس قوة ومتانة العلاقات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صور استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب وصولها إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة العالمية للمناخ cop27.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن مصر مستمرة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المحرض على العنف والدمار والتخريب وهدم الدول.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد لرئيسة مجلس النواب الأمريكي أن مصر مستمرة فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المحرض على العنف والدمار والتخريب وهدم الدول.

من جانبها أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، تقديرها لجهود مصر ودورها المحوري كركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وهنأت بيلوسي الرئيس السيسي على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ (COP27)، مثمنةً عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدةً في الوقت ذاته الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر.