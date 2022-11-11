شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة هيدروجين مصر: الهيدروجين الأخضر مستقبل الطاقة وبديل البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد نجيب الرئيس التنفيذي لشركة هيدروجين مصر، إن الشركة تمثل منصة كاملة لتوصيل تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر للشركات المحلية والعالمية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهيدروجين الأخضر وقود صديق للبيئة يمكن استخدامه مصدر بديل للوقود الحيوي وليس لديه أي انبعاث للكربون، مبينا أن مصر من أولى الدول التي أنتجت الهيدروجين في الستينيات.

وأشار إلى أن الجميع يبحث عن الاستثمار في مصر، لافتا إلى أن العالم منبهر بالتنظيم الرائع لقمة المناخ وسط حضور قادة وزعماء العالم.

وأوضح أنه تقابل مع شركات من أكثر من 100 دولة، مشددا أن مصر أصبحت محط أنظار العالم بعد التنظيم الكبير والرائع لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

كما أكد أن مستقبل الطاقة هو الهيدروجين الأخضر وسيكون بديل عن البنزين بأسرع وقت