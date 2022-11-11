شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل ماب" يفضح فيديوهات "الإخوان" وصورهم المفبركة فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا لتنفيذ مخطط نشر الفوضى في البلاد، واصلت جماعة الإخوان الإرهابية بث شائعاتها وأكاذيبها حول اندلاع مظاهرات وتجمعات بالسيارات في شوارع القاهرة الكبرى مساء الخميس، وروجت لفيديوهات قديمة وصور مفبركة لخداع المصريين.

وباستخدام تطبيق "خرائط Google" الذي يوضح جغرافية المناطق وحالة حركة المرور، أتضح أنه حركة المرور تسير بشكل طبيعي، وإنسابية واضحة، دون وجود أي مسارات تثبت ما تروجه اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.



سيولة في اتجاه التحرير

بذلك، فضح تطبيق "جوجل ماب" إدعاءات جماعة الإخوان الإرهابية، وكشف حقيقة فيديوهاتهم المزيفة وصورهم المفبركة، في الوقت الذي أكد فيه الكثير من المواطنين عدم وجود أي تجمعات في الشوارع.

وفي وقت سابق، ادعت جماعة الإخوان الإرهابية، أن بعض أهالي الوراق بمحافظة الجزيرة نظموا مظاهرة احتجاجية مساء الخميس، وتداولت اللجان الإلكترونية التابعة لها، على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مضللا يظهر تجمعات قليلة بجزيرة الوراق، في محاولة لإظهار أنها حدثت مساء.



سيولة في ميدان الحصري

ولكن بالبحث والتحقق، اتضح أن الفيديو قديم ومنشور على صفحات السوشيال ميديا بتاريخ 20 سبتمبر 2020، وبالمقارنة تبين أنه نفس الفيديو الذي تداولوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

كما تداولت اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية مقطع فيديو مضللا، يُظهر اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين، زاعمين أنه تم التقاطه في محافظة السويس، الخميس. ولكن بالبحث واستخدام أدوات تقصي الحقائق اتضح أن الفيديو قديم، ولم يكن في مصر من الأساس.