شكرا لقرائتكم خبر عن فبركة الإخوان.. "الإرهابية" تزعم تجمع مواطنين بميدان الحصري و"الخليج 365" يكشف تضليلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تتوقف جماعة الإخوان الإرهابية عن ترويجها للأكاذيب والشائعات التي تستهدف تضليل المصريين وإثارة البلبلة والفوضى في البلاد، حيث تداولت اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه لبدء تجمع المواطنين في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر .

ومن خلال التحقق من صحة ماتروجه الجماعه الإرهابية، حرص الخليج 365 على التأكد من صحة الفيديو، حيث تمكن مراسل الخليج 365 من تصوير فيديو من ميدان الحصرى بأكتور ، رصد خلاله سيولة الحركة المرورية في الميدان، وهدوء الأوضاع تماما، وهو ما ينفي تماما وجود أي تجمعات في ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر.

وتحاول جماعة الاخوان الإرهابية بث سمومها وتحريضها على التظاهر تزامنا مع انعقاد قمة المناخ، ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.