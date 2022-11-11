شكرا لقرائتكم خبر عن "الإرهابية" تنشر فيديو قديم منذ سنوات لتجمعات قليلة بجزيرة الوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادعت جماعة الإخوان الإرهابية، أن بعض أهالي الوراق بمحافظة الجزيرة نظموا مظاهرة احتجاجية اليوم الخميس، وتداولت اللجان الإلكترونية التابعة لها، على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مضللا يظهر تجمعات قليلة بجزيرة الوراق، في محاولة لإظهار أنها حدثت اليوم.

ولكن بالبحث والتحقق، اتضح أن الفيديو قديم ومنشور على صفحات السوشيال ميديا بتاريخ 20 سبتمبر 2020، وبالمقارنة تبين أنه نفس الفيديو الذي تداولوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

فمن خلال الفحص والتدقيق والمقارنة، اتضح أن الأهالي يرتدون نفس الملابس وفي نفس المكان، إضافة إلى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنتين.



الوراق منذ عامين

وفي وقت سابق، تداولت اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية مقطع فيديو مضللا، يُظهر اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين، زاعمين أنه تم التقاطه في محافظة السويس اليوم الخميس. ولكن بالبحث واستخدام أدوات تقصي الحقائق اتضح أن الفيديو قديم، ولم يكن في مصر من الأساس.



نفس الشخص في تجمعات الوراق

وأظهر الفيديو المضلل الذي تداولته الجماعة الإرهابية على تويتر، بعض الشباب يفرون من القنابل المسيلة للدموع مع سماع دوي إطلاق نار، وزعمت أن هذه الاشتباكات وقعت في محافظة السويس.

ورغم محاولات الإخوان بث الشائعات والأكاذيب، إلا أن يقظة المصريين ووعيهم دائمًا ما تكشف خداعم، فقد رد عليهم العديد من المغردين بأن هذه اللقطات قديمة وليس لها علاقة بمصر على الإطلاق، إنما حديث في دولة عربية أخرى منذ فترة.