شكرا لقرائتكم خبر عن فبركة الإخوان.. الإرهابية تزعم تجمع مواطنين فى التحرير و"الخليج 365" يرصد هدوء الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جماعة الإخوان الإرهابية ترويج الشائعات والأكاذيب، بقصد تضليل المصريين، وإثارة البلبة والفوضى في البلاد، حيث تداولت اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية على مواقع التواصل، مقطع فيديو كاذب قالوا إنه لمتظاهرين في شوارع ميدان التحرير مساء اليوم الخميس.

ومن خلال التدقيق، حرص الخليج 365 على التأكد من صحة الفيديو، تمكن مراسل الخليج 365 من تصوير فيديو من ميدان التحرير، رصد خلاله سيولة الحركة المرورية في الميدان، وهدوء الأوضاع تماما، وهو ما ينفى تماما وجود أي تجمعات في ميدان التحرير.

وتحاول جماعة الاخوان الإرهابية بث سمومها وتحريضها على التظاهر تزامنا مع انعقاد قمة المناخ، ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.