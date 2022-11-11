شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل الشيخ الشعشاعى الـ60.. رفض التلاوة فى الإذاعة بسبب حرمة الميكروفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الجمعة، الذكرى الـ60 لرحيل واحد من أبناء الجيل الذهبى لدولة التلاوة فى مصر، وأحد أعلام قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم، ربما حتى الآن، إنه القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعى، الذى توفى فى مثل هذا اليوم 11 نوفمبر عام 1962 عن عمر ناهز 72 عامًا تاركًا إرثًا من التلاوات والتسجيلات النادرة.

”الخليج 365” يوضح فى التقرير التالى رحلة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعى مع تلاوة القرآن الكريم..

1- ولد الشيخ عبد الفتاح الشعشاعى فى 21 مارس عام 1890 بقرية شعشاع بمحافظة المنوفية.

2- حفظ الشعشاعى القرآن الكريم على يد والده الشيخ محمود الشعشاعى، ثم التحق بالمسجد الأحمدى في طنطا وبعدها سافر القاهرة للدراسة بالأزهر الشريف.

3- كون الشيخ عبد الفتاح الشعشاعى فرقة خاصة للتواشيح الدينية وكان فى بطانته الشيخ زكريا أحمد.

4- فى عام 1930 تفرغ لتلاوة القرآن الكريم وترك التواشيح الدينية، إثر إصابته بمرض فى حنجرته.

5- قرأ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعى فى مأتم سعد باشا زغلول، وعدلى باشا يكن، ومحمد محمود رؤساء وزراء مصر فى ذلك الوقت.

6- التحق بالإذاعة المصرية فى عام 1932 رفض بادئ الأمر التلاوة فى الميكروفون اعتقادا منه أن تلاوة القرآن الكريم فى الميكروفون حرام، ثم صدرت فتوى تجيز ذلك وبدأ بالفعل تسجيل عدد كبير من التلاوات للإذاعة.

7- عُين الشيخ عبد الفتاح الشعشاعى قارئًا للسورة فى مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، ومسجد السيدة زينب رضى الله عنها.

8- توفى الشيخ عبد الفتاح فى مثل هذا اليوم 11 نوفمبر 1962 عن عمر ناهز 72 عامًا.