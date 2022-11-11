بعد قليل.. إغلاق ميدان سفنكس كليا لمدة 30 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، الإغلاق الكلي لميدان سفنكس في الاتجاه المؤدي إلى شارع أحمد عرابي لربط جسم كوبري 15 مايو الحالي بالتوسعة الجديدة بدايةً من الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة الموافق 11/11/2022 ولمدة شهر تنتهي صباح السبت الموافق 10/12/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار استكمال الأعمال الإنشائية لتوسعة كوبري 15 مايو في الاتجاهين نطاق محافظة الجيزة ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل.

وعلى المواطنين اتباع التحويلات المرورية الآتية:

1- حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية وترغب باستكمال، السير إتجاه شارع أحمد عرابي تستكمل السير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحي لكوبري 15 مايو باتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري 15 مايو.

2- يتم الدوران والعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو وصولاً حتى شارع أحمد عرابي.

3- حركة المركبات القادمة من شارع النيل وترغب بالسير بشارع كورنيش النيل إتجاه ميدان الجلاء تسير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحي لكوبري 15 مايو باتجاه فتحة الدوران المستحدثة الكائنة أسفل كوبرى 15 مايو.

4- ثم يتم الدوران والعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو وصولاً حتى شارع كورنيش النيل.