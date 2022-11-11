التعليم تعلن إرشادات وتعليمات مهمة لواضعي امتحانات الدبلومات الفنية (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، بشأن تقديم بعض الإرشادات والتعليمات الهامة لواضعي الأسئلة للشهادات الفنية.

وجاء نص الخطاب الصادر:" تتشرف إدارة المطبعة السرية للتعليم الفني بتقديم بعض الإرشادات والتعليمات الهامة لواضعى الأسئلة للشهادات الفنية (تجاری/ زراعی/ فندق/ صناعي ) حتى يتسنى لنا التعامل معها بشكل أفضل:

۱- ضرورة تسليم الامتحان في حضور أعضاء اللجنة المكلفة كاملة.

٢- ضرورة حضور اللجنة المكلفة بوضع الأسئلة بالتكاليف التي تفيد بأسماء المواد وأرقامها موضح بها النوعية والشهادة .

٣- ضرورة الإلتزام بمقاس الورقة الإمتحانية ٨٤.

٤- ضرورة تسليم الامتحان مع نموذج الإجابة مكتوبا بواسطة الحاسب الألى للدورين، وكذلك نماذج الإجابة مطبوعة على ورق ٨٤ ، ويكون نوع الخط ( Arial) وحجم الخط ( ١٤ )وعدم كتابة الإمتحانات على أجهزة خارجية والتأكد من حمايتها وعدم ترك أي نسخه منها على أي جهاز خارجی.

٥- المواد الامتحانية التي تتطلب خامات مثل ( ورق كلك – شفاف - مربعات ) يجب تحرير إستمارة الخامات المساعدة وتحديد نوع الإستمارة الخاصة بكراسة الإجابة ورقمها ومساحة الورقة المطلوبة. مع العلم أن جميع البيانات التي يتم تدوينها في الإستمارة هي مسئولية اللجنة المكلفة بوضع الأسئلة.

٦- ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا والتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية حيث أن مسئولية المطبعة

تتحدد في الطباعة وجودتها فقط دون ادنى مسئولية عن المحتوى العلمي.

٧- يراعى في نماذج الإجابة كتابة الترويسة في بداية كل صفحة وعدم كتابة الـزمن بورقة الاجابة وتوزيع

الدرجات لكل سؤال وكل جزئية بصورة واضحة وفي نهاية الإجابة تكتب عبارة ( انتهت الإجابة ) .

٨- يرجى عدم الإحتفاظ بأى أصول أو أوراق خاصة بالامتحان في أي صورة بعد تسليم الإمتحان الى المطبعة خارج المطبعة.

٩- ضرورة الإلتزام في الكتابة باللون الأسود وعدم استخدام الخطوط الزخرفية او الخطوط ذات الظلال.

١٠- في حالة وجود ( رسومات توضيحية ) داخل الورقة الامتحانية يراعى أن تكون الرسومات باللون الأسود، وعدم إستخدام الأقلام الرصاص أو الألوان والتأكد من وضوح البيانات الموضحة على الرسومات.

۱۱- يراعى الإستدلال بالنموذج المرفق ( الطولى - العرضي ) لما يتناسب مع حجم الإمتحان ،مع مراعاة كتابةرقم المادة والإسم والتخصص والشهادة والزمن طبقا لدليل المواد المعتمد ٢٠٢۳/۲۰۲۲. وعدم الإعتماد على الأدلة السابقة .

۱۲- ضرورة تقديم إقرار مع الإمتحان موقع علية من أعضاء اللجنة يفيد بأن الإمتحان ضمن المنهج الموضوع "طبقا لتعليمات وزير التعليم ".

١٣-يراعي التوقيع على ظهـر ورقة الإمتحان من الخلف في أسفل الورقة من اللجنة بالكامل والتوقيع يكون بالإسم كاملا .

١٤- يراعى تحرير الاستمارة الخاصة بالمكافأة ( ١١٣ ) إستمارة واحدة للدورين على أن يتم كتابة رقم العضوية وكل البيانات الخاصة بالسيد عضو اللجنة الفنية وأن يحررالعضو الإستمارة بنفسه.

١٥- يراعي إرفاق مفردات مرتب معتمدة للأعضاء غير العاملين بالتربية والتعليم بالإضافة الى صورة البطاقة والفيزا.

١٦- محظور إلقاء أي أوراق تخص الامتحانات بصالات الإستقبال بالمطبعة ويتم تسليمها إلى المختص

بالإستلام .

١٧- عدم الخوض في أي أحاديث تخـص الإمتحان مع أي شخص خارج اللجنة المكلفـة والحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على واضعي الأسئلة، أن كل ما يرد بورقة الأسئلة هي مسئولية اللجنة المكلفة بوضع الأسئلة .