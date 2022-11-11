أول رد رسمي من الحكومة على شائعات توقف وسائل المواصلات الجمعة 11/11

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف جميع وسائل النقل العام عن العمل غداً الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتوقف جميع وسائل النقل العام عن العمل غداً الجمعة، مُشددةً على أن جميع وسائل النقل العام (مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT والسكك الحديدية بكافة خطوطها أتوبيسات شرق وغرب الدلتا واتوبيسات الصعيد أتوبيسات السوبر جيت واتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية) تعمل غداً بشكل طبيعي بكافة خطوط السير دون توقف وبانتظام ووفقاً لجداولها التشغيلية المعتادة، وأن غداً يوم عمل طبيعي بهذه الوسائل، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب التي تستهدف إثارة البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected] ).