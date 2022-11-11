"قومي المرأة" يهنئ البطلة سمر حمزة لاعبة المصارعة الحرة لتصدرها التصنيف العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، البطلة المصرية سمر حمزة لاعبة المصارعة الحرة بعد ما تصدرها للتصنيف العالمي للمصارعة وفقا للاتحاد الدولي للمصارعة.

وأشادت رئيسة المجلس القومي للمرأة بالإنجاز التاريخي باعتلاء البطلة المصرية التصنيف الدولي للمصارعة لأول مرة لتدخل التاريخ مؤكدة أنها نموذج مشرف ومشرق لبطلات حفرن في الصعاب ورفعن اسم مصر عاليا في منصات التتويج المحلية والعالمية.

وأعلن الاتحاد الدولي للمصارعة عن التصنيف العالمي الجديد للمصارعة النسائية وزن 76 كجم حيث توجت سمر حمزة بالمركز الأول وصدارة التصنيف الدولي.