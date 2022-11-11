ننشر كراسة الشروط.. الإسكان تطرح مرحلة تكميلية لشقق دار مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي في طرح مرحلة تكميلية من شقق دار مصر، وذلك للحاجزين السابقين في المرحلة الأولى من المشروع التي تم طرحها فبراير الماضي.

وأكد الصندوق أن الاطلاع على كراسة الشروط بدأ من الخميس 10 نوفمبر 2022، حتى يوم الأحد المقبل 13 / 11، ويكون الحجز الإلكتروني لشقق دار مصر يوم 15 / 11، ويوم 17 / 11 فقط.

وتتواجد شقق دار مصر في 5 مدن، هم حدائق أكتوبر و15 مايو والعاشر من رمضان والسادات ومدينة بدر.

في مدينة حدائق أكتوبر سجل سعر المتر 6960 جنيه، حيث بلغت الشقة الـ130 مترا 950 ألف جنيه بوديعة الصيانة التي تصل لـ904 ألف جنيه.

ويتم طرح ما يقرب من 553 وحدة في مدينة حدائق أكتوبر بمساحة 130 و140 متر.

وفي مدينة بدر سجل سعر المتر 6800 جنيه، حيث سجلت الوحدة الـ130 متر 910 ألف، ووصلت وديعة الصيانة لـ45 ألف جنيه.

وفي مدينة العاشر من رمضان سجل سعر المتر 5890 جنيه، حيث سجلت الوحدة الـ130 متر 765 ألف، ووصلت وديعة الصيانة لـ 38 ألف جنيه.

وفي مدينة السادات سجل سعر المتر 5335 جنيه، حيث سجلت الوحدة الـ130 متر 693 ألف، ووصلت وديعة الصيانة لـ34 ألف جنيه.

وفي مدينة 15 مايو يوجد شقة واحدة فقط، بمساحة 150 متر بـ899 ألف جنيه، وودعيه صيانة بلغت 44 ألف.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي: