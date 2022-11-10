شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتجول بالأتوبيس الكهربائى بين المنطقتين الزرقاء والخضراء بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ للقيام بجولة بالأتوبيس الكهربائى من المنطقة الزرقاء إلى المنطقة الخضراء لتجربته كوسيلة جديدة تم تنفيذها بمدينه شرم الشيخ ضمن إجراءات تحويلها لمدينة خضراء ، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف ال27 لإتفاقية الامم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية.

ويعتبر الأتوبيس الكهربائي الصديق للبيئة ضمن منظومة الدفع الإلكتروني والحلول الرقمية، التى تم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، وذلك استعدادا لتعميم استخدامهم والانتفاع بها في مدينة شرم الشيخ، حيث تم تنفيذ 200 محطة شحن للأتوبيسات الكهربائية، وتوفير عدد 260 أتوبيس يعمل بالكهرباء والغاز.