شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تستعرض في قمة المناخ الحلول المبتكرة للوصول إلى انبعاثات "صفرية" بحلول 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، بجلسة حوارية في قمة المناخ COP 27 التى تستضيفها مصر فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الحالى بعنوان "أهداف التنمية المستدامة لشركة مصر للطيران والحلول المبتكرة للوصول إلى صفرية انبعاثات بحلول عام 2050، أدارها الكابتن كريم جميل رئيس لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر المناخ بالشركة القابضة لمصر للطيران.

تضمنت الجلسة عرضاً توضيحياً عن سبل تحقيق التنمية المستدامة وكيفية إدارتها بمسؤولية خاصة فى ضوء التحديات الحالية التي تواجه صناعة النقل الجوى على المستويين الإقليمى والدولى و تعظيم الاستفادة من الأبحاث والدراسات المتخصصة لمواجهة العديد من التحديات العالمية.

وأشار الكابتن كريم جميل، إلى أن شركة مصر للطيران تعمل فى ضوء التكييف والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة لاستراتيجية الأمم المتحدة من خلال أهداف طموحة وضعتها وزارة الطيران المدنى باستخدام المواد صديقة للبيئة وترشيد استخدام الطاقة وتعزيز الوعي بقضايا البيئة والتغيرات المناخية وتقليل التلوث وتحقيق الالتزام البيئي واستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، بما يسهم في رفع كفاءة أسطول الشركة وتحسين تشغيله وتخفيض الإنبعاثات واستخدام الوقود الحيوي فى ضوء الإلتزام بالمعايير العالمية المتبعة في خفض إنبعاثات الكربون من الطائرات وكذلك ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران وحساب البصمة الكربونية.