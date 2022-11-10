الجيزة: استقطاع حارة مرورية بطريق الواحات في هذا الاتجاه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنه في إطار تنفيذ أعمال توسعة كوبري (8) الكائن أعلى طريق الواحات تحديداً أعلى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات، ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

سيتم إستقطاع حارة مرورية من الطريق بعرض 5 متر فقط بجوار الجزيرة الوسطى ( أسفل الكوبرى) المشار إليه بطريق الواحات بالإتجاه القادم من طريق الفيوم إتجاه مناطق 6 أكتوبر وذلك إبتداءاً من الساعة الــ 1 صباح الجمعة الموافق 11/11/2022 وحتى إنتهاء الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجهات المعنية بالإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز مدينة ٦ أكتوبر بالمتابعة والتنسيق مع الشركة المنفذة لإتخاذ ما يلزم نحو تسهيل حركة المرور بمحيط منطقة الأعمال.

وبناءاً عليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتحذير المواطنين بوجود منطقة أعمال وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية لضمان تحقيق السيولة المرورية