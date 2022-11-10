رئيسة مجلس النواب الأمريكي تهنئ مصر على نجاح تنظيم قمة المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الخميس، بشرم الشيخ، نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن "نانسي بيلوسي" رئيس مجلس النواب الأمريكي أكدت التقدير لجهود مصر ودورها المحوري كركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وأكد الرئيس السيسي لرئيسة مجلس النواب الأمريكي أن مصر مستمرة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المحرض على العنف والدمار والتخريب وهدم الدول.

كما هنأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الرئيس على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ من قبل مصر، مثمنةً عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومؤكدةً الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر.

