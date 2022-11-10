مرور الجيزة: استقطاع حارة مرورية من طريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخميس، استقطاع حارة مرورية بطريق الواحات الصحراوى أعلى تقاطعه مع الطريق الدائرى بالاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مناطق 6 أكتوبر بدءا من الساعة الواحدة من صباح غدِ الجمعة حتى انتهاء أعمال توسعة كوبرى 8 أعلى طريق الواحات.

أعمال التوسعة تأتي ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى باستقطاع حارة مرورية من الطريق بعرض 5 أمتار بجوار الجزيرة الوسطى (أسفل الكوبرى).

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتحذير المواطنين بوجود منطقة أعمال وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية لضمان تحقيق السيولة المرورية.