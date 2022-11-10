اكتئاب انتهى بجثة في المنور.. مشاهد في وفاة وكيل اللاعبين حازم الحديدي بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حالة من الجدل أثارتها وفاة وكيل اللاعبين حازم الحديدي؛ إثر سقوطه من الطابق العاشر بمنطقة الدقي. روايات متواترة بين أسرة مكلومة ترجع السبب إلى اختلال توازنه وتحريات شرطة ورواية شهود عيان تؤكدان انتحاره فيما يتمسك أصدقاؤه باستحالة إقدامه على التخلص من حياته وأنه سقط نتيجة أزمة قلبية.

المشهد الأول جاء صادمًا تحديدا بمنور العقار محل سكن "الحديدي" بشارع محي الدين أبو العز بحي الدقي، صباح الأربعاء. كعادته كل صباح توجه عامل بسيط إلى الشركة محل عمله بذات العقار الذي يقطن فيه وكيل اللاعبين الشهير.

إجراءات روتينية ينفذها العامل قبيل بدء عمله من بينها المرور السريع على الأبواب ليكتشف جثة وسط الظلام. بخطوات حثيثة وخفقان في القلب اقترب من الجثة ليصيح مناديا حارس العقار "إلحق كابتن حازم هنا" تزامنًا مع فشل ذويه في التوصل لمكان تواجده لاسيما تركه هاتفه بالمنزل.

دقائق معدودة كانت كفيلة بتجمع الجيران وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة ومن قبلهم رجال الشرطة بقيادة العميد أحمد كامل مأمور قسم الدقي فور تلقيه بلاغمن إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص إثر سقوط من علو بشارع محي الدين أبو العز ليوجه العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال بفحص الواقعة.

استمع العقيد مصطفى خليل مفتش فرقة الوسط إلى أقوال شهود عيان، وأكد عمال شركة ملحقة بالعقار محل الواقعة أنهم فوجئوا بجثة المتوفى بالمنور بالصدفة فيما بينت تحريات المقدم أحمد صبري والرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي ومعاونه الرائد عمرو مصطفى أن ذا الـ55 سنة كان يقيم مع ابنته بعد انفصاله عن زوجته، ويعاني من حالة اكتئاب دفعته لتفضيل العزلة والعزوف عن مباشرة عمله خلال الفترة الأخيرة.

حسب التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة ونائبه اللواء علاء فتحي، أقدم وكيل اللاعبين على التخلص من حياته قفزا من مسكنه -الطابق العاشر- وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، الرواية ذاتها جاءت أيضًا على لسان شاهد عيان يعمل في العقار المواجه.

تقرير الصفة التشريحية للجثة أثبتت أن الوفاة نتيجة كسر بالقدمين والقفص الصدري ونزيف داخلي وتهتك بالأعضاء الداخلية. جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.