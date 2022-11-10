طالب بارتداء ساعة يد.. ماذا قال علاء عبد الفتاح للنيابة العامة في شكواه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدر النائب العام، بيانا صحفيا بشأن التحقيق في شكوى النزيل علاء عبد الفتاح.

وتلقت النيابة العامة في الأول من شهر نوفمبر الجاري شكوى من وكيلي النزيل علاء عبدالفتاح متضمنة طلب إيداعه بأحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية، لإضرابه عن الطعام والشراب؛ حفاظًا على سلامته وحياته.

وذكرت النيابة العامة أنها انتقلت إلى السجن لسؤال علاء عبد الفتاح في شكواه، وقال إنه عقبَ نقلِه إلى مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (٢) المطوَّرِ -المودَعِ به حاليًّا- شعرَ براحةٍ نفسيَّةٍ فيه؛ لدخول الشمس بالغرفة المودَع بها، ونظافتها، ومعاملته بأسلوب لائقٍ، والسماح له بدخول الكتب والتريُّض، إلا أنه رغم ذلك أضرب جزئيًّا عن طعامه بنظام أسماه نظام السعرات اليومية المحدودة، فاستقرت حالته الصحية.

وطالبَ "عبد الفتاح" بالسماح له بالاستماع إلى الموسيقى، والراديو، والاطلاع على المجلّات والصحف اليومية، وارتداء ساعة يد، وتمكينه من زيارة ذَويه خارجَ الغرف الزجاجيَّة المخصصة لعقد زيارات النزلاء، كل ذلك على خلاف المعمول به في لوائح مراكز التأهيل.

كما طالب بإعادة محاكمته في القضية المحكوم عليه فيها، والتي صدر فيها حكمٌ باتٌّ استنفدَ طرق الطعن عليه.

وقال "عبد الفتاح" إنه موافق على توقيع الكشف الطبي عليه خلالَ التحقيقات، وتوفير الرعاية المناسبة له بالمركز الطبيِّ الخاصِّ بمركز الإصلاح، مصرحًا بتناوله بعض الفيتامينات والمقويَّات العامة، وعدم معاناته من أي أمراض عضوية، أو تناوله أي عقاقير أخرى.