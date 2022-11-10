رفض الانتقال للمركز الطبي.. النيابة تكشف رد الداخلية عليها بشأن علاء عبد الفتاح 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدر النائب العام، بيانا صحفيا بشأن التحقيق في شكوى النزيل علاء عبد الفتاح.

تلقت النيابة العامة في الأول من شهر نوفمبر الجاري شكوى من وكيلي النزيل علاء عبدالفتاح متضمنة طلب إيداعه بأحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية، لإضرابه عن الطعام والشراب؛ حفاظًا على سلامته وحياته، فكلفت النيابة العامة قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبي على النزيل إعمالًا للوائح المنظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل.

النيابة العامة تلقت كتابًا من القطاع بإصرار رفض النزيل عرضَه على المركز الطبي، أو توقيع الكشف الطبي عليه، فأمر النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة بمكتبه الفني لسؤال النزيل والتحقيق في شكواه.