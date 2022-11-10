شكرا لقرائتكم خبر عن غدا إغلاق ميدان سفنكس بالجيزة كليا بالاتجاه المؤدى لشارع أحمد عرابى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، غلق ميدان سفنكس كليا، وتحديداً الاتجاه المؤدى إلى شارع أحمد عرابى؛ لربط جسم كوبرى 15 مايو الحالى بالتوسعة الجديدة، بداية من الساعة الــ 1 صباح يوم الجمعة الموافق 11/11/2022 ولمدة شهر تنتهى صباح السبت الموافق 10/12/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

يأتي ذلك فى إطار استكمال الأعمال الإنشائية لتوسعة كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين نطاق محافظة الجيزة ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى العجوزة بالمتابعة والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال لتسهيل حركة المرور بمحيط الأعمال.

وبناءاً عليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية الأتية:-

1- حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية وترغب بإستكمال السير إتجاه شارع أحمد عرابى تقوم بإستكمال السير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحى لكوبرى 15 مايو بإتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى 15 مايو.

2- يتم الدوران والعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو وصولاً حتى شارع أحمد عرابى.

3- حركة المركبات القادمة من شارع النيل وترغب بالسير بشارع كورنيش النيل إتجاه ميدان الجلاء تقوم بالسير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحى لكوبرى 15 مايو بإتجاه فتحة الدوران المستحدثة الكائنة أسفل كوبرى 15 مايو.

4- ثم يتم الدوران والعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو وصولاً حتى شارع كورنيش النيل.

كما قامت الإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بتركيب اللواحات الإرشادية والتحذيرية المروية والكشافات والطواحين الضوئية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان توفير السيولة المرورية وحفظ أمن وسلامة المواطنين.