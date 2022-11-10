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وزير الخارجية الأمريكى يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة فى مؤتمر المناخ COP27

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القاهرة - سامية سيد - توجه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين، اليوم الخميس إلى مدينة شرم الشيخ؛ للمشاركة في أعمال الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

وأفاد بيان صدر عن الخارجية الأمريكية بأن بلينكين سيدعم رؤية الرئيس جو بادين، الذي سيحضر أعمال المؤتمر غدا، فيما يخص حث البلدان على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمناخ، وتشجيع جميع المساهمات المحددة وطنياً والتي تتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية لاتفاقية باريس، وضمان استجابة COP27 لأولويات واحتياجات القارة الأفريقية والبلدان والمجتمعات النامية الضعيفة في كل مكان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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