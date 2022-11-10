شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة فى مؤتمر المناخ COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين، اليوم الخميس إلى مدينة شرم الشيخ؛ للمشاركة في أعمال الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).