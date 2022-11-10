رئيس وزراء البرتغال: يجب الإسراع فى اتخاذ خطوات جادة نحو مواجهة التغير المناخى

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القاهرة - سامية سيد - أكد أنطونيو كوستا، رئيس وزراء البرتغال، ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات جادة نحو مواجهة التغيرات المناخية.

وقال رئيس وزراء البرتغال، خلال تصريحاته بقناة القاهرة الإخبارية، إن البشرية برمتها ليس لديها وقت لتضيعه، ويجب علينا العمل سريعًا لمواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح رئيس وزراء البرتغال، أن مواجهة التغيرات المناخية مسؤولية وفى النهاية نكون معًا وعلينا أن نتعاون معا لمواجهة هذه التغيرات المناخية أو نخسر معًا.