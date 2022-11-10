شكرا لقرائتكم خبر عن "تايمز سكوير" يحتفل بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار احتفال وزارة السياحة والآثار بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، بدأت وزارة السياحة والآثار في عرض الفيلم الترويجي القصير الذي أطلقته الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن الملك توت عنخ آمون، وكيف اكتسب شهرة كبيرة حول العالم، على شاشات ضخمة في ميدان "تايمز سكوير" بنيويورك والذى يعد أحد أشهر الميادين التجارية والسياحية والترفيهية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يزوره عدد كبير من الأمريكان والسائحين طوال العام من مختلف دول العالم.

وكانت الهيئة قد أطلقت هذا الفيلم يوم ٤ نوفمبر الجاري وأذاعته خلال الاحتفالية التي نظمتها بمعبد الأقصر بمناسبة الاحتفال بهذه المناسبة.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن عرض هذا الفيلم يأتي في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة في شهر يوليو الماضي للترويج للمقاصد السياحية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال عرض مجموعة متنوعة من الصور والأفلام الترويجية عن هذه المقاصد على شاشات ضخمة بميدان "تايمز سكوير" بنيويورك. كما أن عرض هذا الفيلم سيساهم في خلق الشغف لدي الشعب الأمريكي لزيارة مصر ومشاهدة كنوز الملك الذهبي ولاسيما بعد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيعرض هذه الكنوز كاملة لأول مرة.

وأكد على أن عرض هذه المواد الدعائية من أفلام وصور، بمثابة دعوة للشعب الأمريكي ولكافة السائحين الذين يتوافدون على "تايمز سكوير" لزيارة مصر والاستماع بمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة والتأكيد على أن مصر وجهة سياحية طوال العام، وذلك بما يتفق مع استراتيجية الوزارة الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي أعدها تحالف كندي بريطاني متخصص عام 2021.

وأشار إلى أنه تم وضع QR كود أسفل الشاشات التي يُعرض عليها هذه الأفلام لتحويل المشاهد إلى الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارة والهيئة ليقدم له مزيد من المعلومات والصور عن المقصد السياحي المصري.

وكانت وزارة السياحة والآثار، قد نظمت يوم الجمعة الماضية الموافق ٤ نوفمبر، عدداً من الفعاليات بمحافظة الأقصر بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.