كتلة لهب وسحابة دخان أعلى الأوسطي إثر حادث مروع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الطريق الدائري الأوسطي حادثا مروعا، مساء الخميس؛ إثر اصطدام تريلا بسيارة نقل واشتعال الأولى.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ونشوب حريق نتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد كثيف للأدخنة أعلى الأوسطي.

انتقلت الخدمات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام تريلا بأخرى نقل اتجاه حلوان، ما أسفر عن انقلاب الأخيرة واشتعال النيران بالتريلا لتتفحم بالكامل.

أغلق رجال الشرطة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور الطريق -ما تسبب في شلل مروري تام- لحين انتهاء أعمال الإطفاء، مع نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.