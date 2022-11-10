حقنة تصعد بروح طفلة إلى السماء.. مأساة بنت الـ15 في شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يوم تلو آخر زادت حالة طفلة لم تتعد الـ15 ربيعًا سوءا. آلام البنت كانت كنصل حديدي يحدث جروحا بجسدها. هرعت الأم وابنتها إلى الطبيب الذي طالبها بضرورة خضوع فلذة كبدها لتدخل جراحي "بنتك عندها اللوز ملتهبة ولازم عملية".

دخلت ذات الـ15 عاما إلى غرفة العمليات بينما ترتفع دقات قلب أمها في الخارج وثمة انقباض في صدرها -وكأنه يحدثها بما هو آت- لكنها كانت تطرد تلك الأفكار السوداء رافعة أكف الضراعة إلى السماء طلبا لعون إلهي.

قبيل بدء العملية، دلف طبيب التخدير أولا وأعطى الطفلة حقنة تخدير كانت بداية النهاية. خطأ طبي أصاب الجسد الهزيل باضطرابات تملكت من أعضائها الحيوية لتفارق الحياة.

مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوفاة طفلة داخل منشأة طبية في أثناء خضوعها لعملية جراحية.

انتقلت وة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين وفاة طفلة تبلغ من العمر 15 سنة؛ بسبب خطأ طبي حال تلقيها حقنة تخدير قبيل خضوعها لعملية "اللوز"، وتم التحفظ على الطبيب المتسبب في الوفاة.

تم إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي استعجلت تحريات المباحث، وأخطر اللواء مفيد محمد، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالواقعة.