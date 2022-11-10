شاب يودع الحياة بقرص قاتل في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدم شاب على التخلص من حياته بتناول قرص حفظ الغلال السام بمنطقة مصر القديمة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة داخل شقة بمنطقة مصر القديمة. انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة "محمد.م."، 22 سنة، يرتدي ملابسه كاملة.

تقرير مفتش الصحة والتحريات بينت أن الشاب العشريني أقدم على الانتحار بتناول "الحبة القاتلة" لمروره بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

جارى مناقشة أسرته للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتحرر المحضر اللازم تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.